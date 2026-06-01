愛知県碧南市で、赤シソの収穫がピークを迎えています。 【写真を見る】ジュースやゼリーでも人気に！赤シソの収穫最盛期 中東情勢の影響も…｢いいもの出せるよう頑張っていきたい｣ 愛知･碧南市 碧南市は、生食用の赤シソの全国トップクラスの産地です。収穫最盛期を迎え、生産者は茶葉の刈り取り機で軸が入らないよう、赤シソの葉を浅めに刈り取っています。 ジュースやゼリーなどでも人気に