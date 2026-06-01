５月２８日、西蔵自治区当雄県にある阿熱湿地。（ドローンから、ラサ＝新華社記者／晋美多吉）【新華社ラサ6月1日】中国西蔵自治区ラサ市当雄（ダムシュン）県の阿熱湿地は、蔵北高原（チャンタン高原）に位置する重要な湿地生態系として知られる。周囲に広がる山や川、草原が互いに映え合い、自然が幾重にも重なり合って、雄大さと落ち着いた優美さを併せ持つ高原の風景を描き出している。５月２８日、西蔵自治区当雄県にある阿