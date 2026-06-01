NPB(日本野球機構)は1日の公示を発表。西武は佐藤太陽選手を登録抹消しました。2年目24歳の佐藤選手は今季8試合出場で打率.200、1本塁打、1打点。5月15日に今季2度目の1軍昇格を果たして以降は4試合に、主に守備から途中出場していました。再昇格後唯一のスタメン出場となった5月19日ロッテ戦は2打数無安打で、チャンスで回ってきた第3打席は代打を送られ試合から退いていました。