NPB（日本野球機構）は1日の公示を発表。ヤクルトは2選手を抹消しました。大道温貴投手は、昨季オフの現役ドラフトで広島から加入。5月28日の西武戦で移籍後初の1軍登板を果たしましたが、2イニング目に5失点を喫しました。石井巧選手は、ドラフト6位ルーキーの内野手。5月13日の試合ではプロ初安打となるタイムリーツーベースを放ちました。ここまで7試合で18打数2安打の打率.111という成績です。