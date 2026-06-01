日本野球機構(NPB)は1日の公示を発表。オリックスは郄島泰都投手と内藤鵬選手の一軍登録を抹消しました。郄島投手は5月23日の西武戦で今季初黒星を喫すると、前日5月31日の中日戦でも先発出場するも、2回に石川昂弥選手、鵜飼航丞選手に連続タイムリーを浴びるなどで一挙4失点。2回途中5安打4失点で降板となりました。内藤鵬選手は5月23日の西武戦で今季初出場。4打数2安打1三振の成績となりました。