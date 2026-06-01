今日の東京株式市場で日経平均株価は先週末より604円高い6万6934円で取引を終えました。先週金曜日につけたばかりの史上最高値を更新しています。背景にあるのはAIや半導体関連といったハイテク銘柄への期待感です。フランスでのデータセンター建設へ14兆円規模の投資を発表したソフトバンクグループは時価総額がトヨタ自動車を抜き1位となりました。また、キオクシアホールディングスなど一部の半導体関連銘柄も買われ急ピッチな