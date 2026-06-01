「東京六大学野球、早大０−３慶大」（１日、神宮球場）後がない一戦で慶大が３点差で勝ちきり、２０２３年秋以来となる５季ぶりの優勝を果たした。先発のプロ注目左腕・渡辺和が８回５安打無失点、１１奪三振と力投しリーグトップの７勝目を挙げた。三回には三者連続三振を奪うなど圧巻の投球。最大のピンチを迎えた八回は先頭にこの日初の長打となる左翼線への長打を許した。さらに死球などで２死二、三塁を招いたが最後は