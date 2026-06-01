俳優の速水もこみちさんが5月29日、自身のインスタグラムを更新。イタリアの高級車ブランド「MASERATI（マセラティ）」のイベントにゲスト出演した際の写真や、実際に車を運転する動画を公開したところ、その“規格外の足の長さ”にネット上で大きな注目が集まっています。 【写真を見る】【 速水もこみち 】マセラティ運転姿にファン驚愕「足長すぎて窮屈そう」「椅子かなり後ろなのに…」異次元のスタイルに絶賛の