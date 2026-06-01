東京六大学野球の春季リーグ戦は１日、慶大が早大に３―０で勝ち、５季ぶり４１度目の優勝を決めた。全５カードで勝ち点を挙げる「完全優勝」を果たした。慶大は８日に開幕する第７５回全日本大学野球選手権記念大会（全日本大学野球連盟、読売新聞社主催）に出場することが決定。同選手権は出場２７チームが出そろった。