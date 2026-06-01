モデルで俳優としても活躍するUTA（28）が1日、オフィシャルファンクラブ「UTA’sUNIVERSE」をオープンした。UTAは、俳優の本木雅弘（60）と、エッセイストの内田也哉子（50）の長男。2018年にフランスのモデルエージェンシー「SUCCESS」と契約し、パリ・ファッション・ウィークでランウェイデビュー。現在は東京を拠点に、イタリア・ミラノ、イギリス・ロンドン、アメリカ・ニューヨークなど世界各地で活躍している。7月2