1日の東京株式市場・日経平均株価の終値は6万6934円33銭と最高値を更新した。先週末のアメリカ市場でテクノロジー関連銘柄の株価が上昇した流れを受けて、AIや半導体関連株への買い注文が先行した。日経平均株価は取引時間中に一時900円を超えて値上がりし、6万7000円の大台につける場面もあった。