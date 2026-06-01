5月30日（土）に放送された『サンドウィッチマン＆芦田愛菜の博士ちゃん』では、日本の南極観測70周年を記念して、南極観測を支援する「砕氷艦しらせ」が特集された。同特集は、過去の放送内容に最新情報を盛り込んだ特別編。2023年10月の放送当時12歳だった“巨大船博士ちゃん”中村一朗太くんは、しらせの艦長にまさかの質問をし、スタジオの芦田愛菜とサンドウィッチマンを爆笑させ…。【映像】“巨大船博士ちゃん”の母ボロ泣