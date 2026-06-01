6月1日、三遠ネオフェニックスは、デイビッド・ヌワバが2025－26シーズン限りで契約満了に伴い退団することを発表した。すでに移籍先が決まっているため自由交渉選手リストには公示されず、後日移籍先より加入が発表される。 アメリカ出身で現在33歳のヌワバは、196センチ99キロのシューティングガード兼スモールフォワード。ロサンゼルス・レイカーズやシカゴ・ブルズでNBA通