山洋電気が後場終盤に上げ幅を拡大している。午後３時ごろに、リチウムイオン電池を搭載した常時インバータ給電方式ＵＰＳ（無停電電源装置）の新製品「ＳＡＮＵＰＳＡ１３Ａ－Ｌｉ」を開発したと発表しており、好材料視されている。 新製品は、鉛蓄電池を搭載した自社の従来品と比較して３倍の長寿命を実現したのが特徴。これによりバッテリー交換が１５年間不要となり、メンテナンス費用を削減できる