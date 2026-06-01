１日の東京外国為替市場のドル円相場は、午後３時時点で１ドル＝１５９円４５銭前後と前週末午後５時時点に比べ２０銭弱のドル高・円安。ユーロは１ユーロ＝１８５円７９銭前後と同４０銭強のユーロ高・円安で推移している。 ドル円は、午前９時時点では１５９円３０銭前後で推移していたが、午前１０時２０分過ぎには１５９円５０銭近辺に上昇した。原油先物のＷＴＩ価格は、日本時間１日午前に１バレ