メキシコサッカー連盟(FMF)は5月31日、北中米ワールドカップを戦うメキシコ代表メンバーを発表した。GKギジェルモ・オチョアがFWリオネル・メッシ(アルゼンチン)とFWクリスティアーノ・ロナウド(ポルトガル)とともに、史上最多タイとなる6大会目のメンバー入りを果たした。40歳のオチョアはGKルイス・アンヘル・マラゴンがアキレス腱断裂の大怪我を負ったこともあり、3月シリーズで2024年11月以来の代表復帰。メンバー発表直前