アルビレックス新潟は1日、船越優蔵監督が来季も指揮を執ることで合意したと発表した。船越監督はこれまで世代別の日本代表監督を務め、今季新潟の監督に就任した。J2・J3百年構想リーグWEST-Aは2位。プレーオフラウンド初戦で敗れたため7位決定戦に進むことが決まっている。クラブを通じて以下のようにコメントした。「いつもアルビレックス新潟に温かいご支援と、熱いご声援をお送りいただきまして、誠にありがとうございま