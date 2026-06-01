KEF（ケーイーエフ）は5月29日〜7月31日の期間、試聴体験フェアを、同社の直営店である「KEF Music Gallery TOKYO」（東京都港区）にて開催する。なお、参加には事前予約が必要となる。●Rシリーズを聴き比べできる今回、開催される試聴体験フェアでは、ミドルクラスのトールボーイスピーカー「R7 Meta」をはじめ、「R」シリーズの主要機種である「R11 Meta」「R3 Meta」の聴き比べができる。7月29日までに、KEFの公式オンラ