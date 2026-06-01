【その他の画像・動画等を元記事で観る】 東方神起が、韓国発のフレグランスブランド“Le Fairy（ル・フェアリー）”のジャパンブランドアンバサダーに就任した。 ■撮り下ろしカットを使用したスマホ壁紙をプレゼント中 日本デビュー21周年を迎え、2026年4月に海外アーティストとして史上初かつ最多となる3度目の日産スタジアム公演を成功させ、2日間で計13万人の動員を記録した東方神起。東方神起