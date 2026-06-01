伊藤園 [東証Ｐ] が6月1日大引け後(15:30)に決算を発表。26年4月期の連結経常利益は前の期比1.3％増の232億円になったが、27年4月期は前期比11.9％減の205億円に減る見通しとなった。 同時に、今期の年間配当は前期比4円増の52円に増配する方針とした。 直近3ヵ月の実績である2-4月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比28.7％増の60.7億円に伸び、売上営業利益率は前年同期の4.6％→4.8％とほぼ横ばいだった。 株探ニ