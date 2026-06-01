カナモト [東証Ｐ] が6月1日大引け後(15:30)に業績修正を発表。26年10月期第2四半期累計(25年11月-26年4月)の連結経常利益を従来予想の89億円→107億円(前年同期は85.2億円)に20.2％上方修正し、増益率が4.4％増→25.6％増に拡大する見通しとなった。 上期業績の好調に伴い、通期の連結経常利益も従来予想の189億円→207億円(前期は179億円)に9.5％上方修正し、増益率が5.3％増→15.3％増に拡大し、従来の7期ぶりの過去最高