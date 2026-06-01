アインホールディングス [東証Ｐ] が6月1日大引け後(15:30)に業績・配当修正を発表。26年4月期の連結経常利益を従来予想の265億円→280億円(前の期は180億円)に5.7％上方修正し、増益率が46.6％増→54.9％増に拡大し、従来の2期ぶりの過去最高益予想をさらに上乗せした。 会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した11-4月期(下期)の連結経常利益も従来予想の165億円→180億円(前年同期は117億