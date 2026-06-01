1日大引けの東証スタンダード市場は値上がり銘柄数383、値下がり銘柄数1051と、値下がりが優勢だった。 個別ではｎｍｓホールディングス、ヒラノテクシード、インスペックがストップ高。ニッカトー、ソフトテックス、京写、ａｂｃは一時ストップ高と値を飛ばした。ＫＧ情報、ケイティケイ、きちりホールディングス、シンデン・ハイテックス、ダイトウボウなど30銘柄は年初来高値を更新。カ