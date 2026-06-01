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1日大引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。 売買代金 銘柄名売買代金増加率(％)株価 １. 日経レバ263150 6.6 73490 ２. 野村日経平均 2872636.8 70020 ３. 日経Ｄインバ 25391 -18.82907 ４. 野村東証指数 16360 130.6 417.5