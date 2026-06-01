1日の日経平均株価は前週末比604.83円（0.91％）高の6万6934.33円と続伸し取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は422、値下がりは1112、変わらずは23と、値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を大幅に上回った。 日経平均プラス寄与度トップはＳＢＧ で、日経平均を844.76円押し上げ。次いでキオクシア が156.05円、村田製 が69.59円、東エレク が64.36円、太陽誘電 が41.73円と続いた。 マイナス寄与度は146.42円