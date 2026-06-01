1日大引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数172、値下がり銘柄数387と、値下がりが優勢だった。 個別ではアクセルマーク、雨風太陽、アスタリスクがストップ高。タスキホールディングス、ジェイグループホールディングス、コアコンセプト・テクノロジー、ＨＵＭＡＮＭＡＤＥ、ＳＱＵＥＥＺＥなど8銘柄は年初来高値を更新。フルッタフルッタ、ユーソナー、サーク