1日の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前週末比4.2％増の4834億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同1.7％増の3701億円だった。 個別ではｉシェアーズＳ＆Ｐ５００米国株ＥＴＦ 、ＮＥＸＴ電機・精密 、ｉシェアーズＭＳＣＩジャパンＳＲＩ 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ日経２２５（年４回