日本時間6月1日（現地時間5月31日）、米ロサンゼルスのドジャー・スタジアムで開催されたロサンゼルス・ドジャース対フィラデルフィア・フィリーズの試合で、アーティストグループ・XGが試合前の始球式を務めた。【写真＆動画】うれしそう！ロサンゼルス・ドジャース山本由伸とXGの交流の様子スタジアムDJによって紹介されると、メンバーのJURINは山本由伸の18番、CHISAはロバーツ監督の30番、HINATAはフレディ・フリーマンの5