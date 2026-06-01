堤聖也世界ボクシング協会（WBA）は5月31日、バンタム級チャンピオンの堤聖也（角海老宝石）を健康上の理由で「休養王者」に指定したと発表した。堤は昨年12月に世界5階級制覇の実績を持つノニト・ドネア（フィリピン）との激戦を制し、2度目の王座防衛に成功。しかし、鼻骨を折るなどダメージが大きく、試合出場を妨げる健康上の問題を抱えているとの書類を陣営側が提出していた。（共同）