東京・大田区を走る路線バスの車内で、新聞を読んでいた男性の音がうるさいとトラブルになり、男性をバス停に引きずりおろし、ナイフで切りつけ、殺害しようとしたとして75歳の男が逮捕されました。殺人未遂の疑いで逮捕されたのは、石井富夫容疑者（75）です。警視庁によりますと石井容疑者は、1日午前10時すぎ、東京・大田区のバス停で、バスに乗っていた50代の男性の顔をナイフで切りつけ、殺害しようとした疑いがもたれていま