木村敬一（左）、鈴木孝幸日本パラ水泳連盟は1日までに、10月の愛知・名古屋アジアパラ大会の競泳日本代表の内定選手を一部発表し、男子で2024年パリ・パラリンピック金メダリストの木村敬一（東京ガス）や鈴木孝幸（ゴールドウイン）ら計27人が選ばれた。パリ・パラの男子100メートル背泳ぎ（運動機能障害S8）で銀メダルの窪田幸太（NTTファイナンス）や、女子100メートル自由形（視覚障害S12）で銅の辻内彩野（三菱商事）も