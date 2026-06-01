NPB(日本野球機構)は1日、7月28日と29日に行われるプロ野球オールスターゲームのファン投票の第6回中間発表を行いました。今回の発表で、先発部門と外野手部門の上位に変動が発生。先発部門では日本ハム・伊藤大海投手が平良海馬投手(西武)を抜き、1位に浮上しました。さらに3位にはソフトバンク・大津亮介投手が浮上。オリックスのエスピノーザ投手が4位陥落となりました。外野手部門ではソフトバンク・周東佑京選手がロッテ・西