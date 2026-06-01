乃木坂46・4期生、金川紗耶の1st写真集『好きのグラデーション』（DONUTS／主婦の友社）より、先行カットでは初めてとなるランジェリーカットが公開された。【写真】ベッドから見つめる視線に思わずドキッ！金川紗耶の1st写真集『好きのグラデーション』ランジェリーカット“やんちゃん”の愛称で知られる金川紗耶は、2001年10月31日生まれの24歳。「写真集を出すことが夢のひとつだった」と話す彼女の念願のソロ写真集は、