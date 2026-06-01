スコットの家族に許されない誹謗中傷米大リーグ・ドジャースのタナー・スコット投手とその家族に、許されない誹謗中傷が届いたようだ。米紙「ニューヨーク・ポスト」が「ドジャース敗戦後、タナー・スコットの妻が子供に関する殺害予告を受けたことを投稿」との見出しで詳細を伝えている。スコットは5月30日（日本時間31日）、本拠地フィリーズ戦に4番手で登板。3-1とリードした状況だったが1点を返されると、ソーサに逆転2ラ