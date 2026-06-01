俳優の妻夫木聡が、「嵐」への思いをつづった。５月３１日に東京ドームでの全国ツアー最終公演をもって約２６年半のグループ活動を終えた「嵐」の公演に参加した妻夫木は、１日までに自身のインスタグラムを更新。「ありがとう本当に本当にお疲れ様でした最後の最後まで愛に溢れた嵐でしたまたどこかで会えたらいいなぁ」と記し、ライブＴシャツを着用した自身のショットや、ペンライトを手にした俳優の佐藤隆太との２シ