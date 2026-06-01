FW塩貝健人が後半途中から出場日本代表は5月31日、MUFGスタジアム（国立競技場）アイスランド代表と対戦。FW小川航基のヘディングゴールで1-0の勝利を収めたなか。FW塩貝健人（ヴォルフスブルク）が闘争心むき出しのプレーで存在感を示し、話題を呼んでいる。北中米ワールドカップ（W杯）前最後の対外試合で、先発11人を全て入れ替えるなど多くの選手が起用されたこの試合。個人目標としてW杯得点王を掲げる塩貝は後半29分から