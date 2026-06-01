今年4月から、喉の不調により活動を休止していたtimeleszの菊池風磨さん（31）が、活動を再開することを1日、所属事務所が公式サイトで発表しました。菊池さんは、4月22日に喉の不調により一定期間活動を休止し、治療に専念することが所属事務所より発表されていました。その後、5月16日・17日開催のtimeleszライブツアー愛知公演と、5月30日・31日の静岡公演への出演見合わせが発表されていました。そして、きょう6月1日、所属事