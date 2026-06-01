JCBが、ディズニー＆ピクサー映画最新作『トイ・ストーリー5』とのタイアップを実施。「第45回横浜開港祭」にて『トイ・ストーリー5』の世界観を表現したドローンショーが実施されるほか、ブランドCM放映、映画クーポンキャンペーンなど、複数のプロモーションが順次展開されます☆ JCB ディズニー＆ピクサー映画『トイ・ストーリー5』公開記念「タイアッププロモーション」 2026年7月3日より公開される、ディズニ