NPB(日本野球機構)は1日の公示を発表。阪神はモレッタ投手の登録を抹消しました。モレッタ投手は、前日5月31日のロッテ戦に2-2の8回から登板するも、山口航輝選手に逆転2点タイムリーを許し、チームは敗れました。NPB1年目の今季は、ここまで17試合に登板し、2勝2敗5ホールド、防御率7.07となっています。