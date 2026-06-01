NPB(日本野球機構)は1日の公示を発表。楽天は古賀康誠投手の登録を抹消しました。古賀投手は2022年育成で入団した4年目の左腕、2025年の11月に支配下登録され、5月22日に1軍登録。5月29日にプロデビューを果たしました。4点ビハインドの9回のマウンドに上がると、長岡秀樹選手、サンタナ選手をアウトに仕留めるも、武岡龍世選手と茂木栄五郎選手に連続タイムリーで得点を許すと、ほろ苦いデビューとなりました。