◇MLB ドジャース9-1フィリーズ(日本時間6月1日、ドジャー・スタジアム)ドジャースの山本由伸投手が強打のフィリーズ相手に6回途中無失点10奪三振の力投で5勝目をマーク。バッテリーを組んだダルトン・ラッシング選手が山本投手を支えました。初回、山本投手はMLB本塁打数トップカイル・シュワバー選手や3番のブライス・ハーパー選手から2つの三振を奪う好スタート。捕手のラッシング選手が2度のABSチャレンジを成功させてボール球