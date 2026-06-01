阪神のダウリ・モレッタ投手（３０）が１日、出場選手登録を抹消された。右腕は５月２７日に１軍再昇格を果たしばかりだったが、またもファーム再調整となった。モレッタは５月３１日のロッテ戦（ゾゾ）で、同点の八回に登板も１／３回を２失点と精彩を欠き、敗戦投手になっていた。藤川監督は「また次頑張ってもらおうと思っています」と話していた。右腕はここまで、１軍では１７試合に登板。２勝２敗５ホールド、防御率７