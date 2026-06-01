2児の母で俳優の北川景子（39）が、隔月刊の手芸雑誌『COTTON TIME』（主婦と生活社）で務める連載コーナーで新たなハンドメイドに挑戦。娘のために作った「ナイロン生地のレインポンチョ」を公開した。【別カット】「まさか、自分で作れるなんて！」真剣な表情でナイロン生地にミシンがけを行う北川景子／ボタン付けを行う様子北川はプライベートで手芸にハマり、自身のSNSでバッグやポーチなどの手作りアイテムを紹介すると