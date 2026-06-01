ＤｅＮＡは１日、庄司陽斗選手を支配下選手契約を結ぶことが決まったと発表した。背番号を１２２から９３に変更する。庄司は球団通じて「再び支配下登録となり、うれしいという思いもありますが、『ここからやってやるぞ』という気持ちが強いです。一度育成になった時は悔しい気持ちが強くありましたが、『もう一度支配下に戻って１軍で活躍する』『チームに貢献したい』という思いでここまでやってきました。これからもチー