ソフトバンクは１日、前田純投手、山川穂高内野手の出場選手登録を抹消した。山川は今季４６試合に出場。打率・１７５、９本塁打、２５打点だった。パ・リーグではほかに、日本ハムが清水大暉投手、オリックスが高島泰都投手と内藤鵬内野手、楽天が古賀康誠投手、西武が佐藤太陽内野手を抹消した。６月１１日以降に再登録できる。