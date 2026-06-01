早大を破って5季ぶりの優勝を決め、喜ぶ慶大ナイン＝神宮東京六大学野球リーグは1日、早大―慶大3回戦が神宮球場で行われ、慶大が3―0で下して、2勝1敗で勝ち点5とし、5季ぶり41度目の優勝を果たした。全カードで勝ち点を挙げる完全優勝。慶大は8日に開幕する全日本大学選手権に出場する。慶大は3連投の左腕渡辺和が、8回を5安打11三振に封じた。明大が2位で、以下は立大、法大、早大、東大の順。首位打者は徳丸（早大）が