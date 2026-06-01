名古屋場所に向け稽古を再開した若隆景＝1日、東京都中央区の荒汐部屋大相撲夏場所で25場所ぶり2度目の優勝を果たした小結若隆景が1日、東京都中央区の荒汐部屋で名古屋場所（7月12日初日・IGアリーナ）に向けた稽古を再開した。自己最多に並ぶ12勝を挙げ、大関昇進への起点もつくった。四股やてっぽう、すり足で汗を流し「1週間休んでいると体を動かしたくなってくる」と充実の表情だった。6月は部屋の合宿やパリ公演が控えて