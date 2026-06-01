徳島大大学院の低温培養室で昨年10月に特別研究学生が死亡した事故で、大学が設置した調査委員会は1日、計画停電中に室温の上昇を防ぐために使ったドライアイスの危険性を、大学として十分に認識していなかったのが主な原因とする調査結果を公表した。注意を促す張り紙など安全対策を実施していなかった点を問題視した。報告書によると、死亡した学生は、大量のドライアイスが気化して生じた二酸化炭素（CO2）を吸い込んで中毒