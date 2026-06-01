DeNAは1日、オースティン・コックス選手（29）のウエイバー公示手続きを行ったと発表した。貴重な先発左腕として今季から新加入し、ここまで2試合で1勝0敗、防御率3・00。左肘を痛めて4月9日に出場選手登録を抹消された。米国に帰国し、5月5日に左肘内側側副じん帯「インターナル・ブレース術」の手術を受けていた。木村洋太球団社長は「今シーズン投げることは現実的ではない」と今季中の復帰は絶望的な状況であることを明か