俳優の賀来賢人が５月３１日、ＴＢＳ系「日曜日の初耳学」に出演。コロナ禍直前に「実は体を壊していて」と告白した。賀来は２２年に独立をしたが、いつから独立を考えていたのか？との質問に「考えていたというより、コロナ禍になるちょっと前に実は体を壊していて」と打ち明けた。「朝起きたら、世に映せる顔じゃない顔になっていた。パンパンに腫れて、何をしても治らなかった」という。「多分、精神的なもの、自律神経の